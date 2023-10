Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von Boeing zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 179,61 USD.

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 179,61 USD. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 182,70 USD. Bei 179,31 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 5.321 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 242,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 25,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 132,35 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 26,31 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 245,86 USD für die Boeing-Aktie aus.

Boeing gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 18.104,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 15.956,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 -5,233 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

