Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochnachmittag in Grün

Blick auf Boeing-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 263,15 USD zu.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 263,15 USD. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 263,42 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 262,63 USD. Zuletzt wurden via New York 61.537 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 22.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 267,54 USD. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 1,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 176,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 267,88 USD angegeben.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.104,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.956,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,094 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boeing von vor 3 Jahren abgeworfen

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Minus

NYSE-Titel Boeing dennoch im Minus: Erstmals seit 2019 wieder "Dreamliner"-Jet nach China ausgeliefert