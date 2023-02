Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Boeing-Aktie gab im XETRA-Handel um 03:51 Uhr um 1,2 Prozent auf 188,50 EUR nach. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 187,80 EUR nach. Bei 188,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 968 Stück.

Am 14.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 205,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,18 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.06.2022 Kursverluste bis auf 108,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 235,67 USD.

Boeing ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,75 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7,69 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 19.980,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 14.793,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Boeing am 26.04.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,44 USD je Aktie belaufen.

