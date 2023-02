Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagvormittag schwächer

Die Aktie notierte um 09:13 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 188,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 188,00 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 189,12 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 12 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 14.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 205,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 8,45 Prozent zulegen. Am 14.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 108,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,05 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 235,67 USD.

Boeing gewährte am 25.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -7,69 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 19.980,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.793,00 USD erwirtschaftet worden.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Boeing im Jahr 2023 0,207 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

