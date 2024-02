Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Mittag seitwärts

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Boeing. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Boeing-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 185,38 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 12:00 Uhr bei der Boeing-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 185,38 EUR. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 186,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 185,30 EUR ab. Bei 186,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.138 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 243,40 EUR an. 31,30 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 167,00 EUR. Mit Abgaben von 9,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,334 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 262,88 USD angegeben.

Am 31.01.2024 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,47 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 22.018,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.980,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 24.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Boeing-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,66 USD je Aktie.

