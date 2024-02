Aktie im Blick

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag auf rotem Terrain

28.02.24 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 200,64 USD.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 200,64 USD. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 200,25 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 201,51 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 73.207 Boeing-Aktien den Besitzer. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,54 USD. Dieser Kurs wurde am 22.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 176,25 USD am 26.10.2023. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 12,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,334 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 262,88 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 31.01.2024 vor. Das EPS lag bei -0,47 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,75 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.018,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 19.980,00 USD in den Büchern gestanden. Die Boeing-Bilanz für Q1 2024 wird am 24.04.2024 erwartet. Von Analysten wird erwartet, dass Boeing im Jahr 2024 3,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Schwache Performance in New York: Dow Jones legt nachmittags den Rückwärtsgang ein Schwacher Handel in New York: Dow Jones in der Verlustzone Boeing-Aktie kaum verändert: US-Luftfahrtbehörde identifiziert Mängel im Qualitätsmanagement von Boeing

