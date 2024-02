Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Blick auf Boeing-Kurs

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 201,15 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 201,15 USD zu. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 201,27 USD. Mit einem Wert von 200,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via AMEX 2.771 Boeing-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,14 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 176,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,334 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 262,88 USD an.

Am 31.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,47 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.018,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 19.980,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Boeing-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,66 USD fest.

