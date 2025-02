Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Freitagnachmittag

So bewegt sich Boeing

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 175,52 USD zu.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 175,52 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 175,52 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 174,35 USD. Zuletzt wurden via New York 120.833 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 206,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 137,07 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,91 Prozent.

Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,071 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 205,00 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 28.01.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,46 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15,24 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,02 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 23.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,90 USD je Boeing-Aktie.

