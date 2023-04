Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Boeing 187,30 EUR

Die Boeing-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 206,04 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 207,33 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 205,42 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 6.691 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 220,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 6,54 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 113,27 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 81,90 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 238,17 USD aus.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,27 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,75 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,09 Prozent auf 17.921,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.991,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,305 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

