Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 210,41 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 210,41 USD. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 212,18 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 211,21 USD. Zuletzt wurden via New York 121.943 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 223,86 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 6,01 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2022 bei 120,99 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 241,20 USD.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 17.921,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.991,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 28,09 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,562 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

NYSE-Titel Boeing-Aktie gibt ab: Boeing erwartet binnen zwei Jahrzehnten Verdopplung der Flugzeugflotte

SAFRAN-Aktie mit Verlusten: SAFRAN-Chef glaubt an lange andauernden Teilemangel