Boeing Aktie News: Anleger schicken Boeing am Mittag ins Minus

Die Boeing-Aktie notierte im XETRA-Handel um 28.07.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 152,06 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 151,00 EUR aus. Mit einem Wert von 152,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.843 Boeing-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 206,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.11.2021 erreicht. Gewinne von 26,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 108,76 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,00 USD für die Boeing-Aktie aus.

Boeing ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -1,53 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.681,00 USD umgesetzt, gegenüber 15.217,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 26.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -1,215 USD je Boeing-Aktie.

