Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 213,95 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 12:00 Uhr 1,0 Prozent. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 214,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 213,20 EUR. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 2.840 Aktien.

Bei 217,10 EUR markierte der Titel am 27.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 1,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (122,86 EUR). Abschläge von 42,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 246,20 USD je Boeing-Aktie aus.

Am 26.07.2023 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,82 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.751,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.681,00 USD in den Büchern gestanden.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,791 USD je Aktie aus.

