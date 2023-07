Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing macht am Freitagnachmittag Boden gut

Boeing im Blick

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 236,65 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 236,65 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 238,22 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 236,28 USD. Bisher wurden via New York 160.551 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.07.2023 bei 238,64 USD. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 0,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2022 Kursverluste bis auf 120,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 246,20 USD angegeben.

Am 26.07.2023 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,82 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,37 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 19.751,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 16.681,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Boeing am 25.10.2023 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,791 USD je Boeing-Aktie belaufen.

