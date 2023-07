Aktienkurs im Fokus

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

28.07.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Boeing zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 233,82 USD.

Werbung

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 233,82 USD. Bei 238,35 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 233,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 13.887 Boeing-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (238,35 USD) erklomm das Papier am 27.07.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,99 USD am 01.10.2022. Mit Abgaben von 48,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 246,20 USD je Boeing-Aktie an. Am 26.07.2023 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 19.751,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.681,00 USD umgesetzt worden waren. Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,791 USD je Aktie in den Boeing-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie NYSE-Titel Boeing-Aktie legt zu: Boeing überrascht trotz Verlust in Q2 positiv Ausblick: Boeing mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ryanair-Aktie dennoch im Minus: Ryanair legt Gewinnsprung hin - RBC belässt Ryanair auf "Outperform"

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com