Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag schwächer

Blick auf Boeing-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 235,00 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 235,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 234,85 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 235,85 USD. Bisher wurden heute 140.374 Boeing-Aktien gehandelt.

Am 30.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,59 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 3,23 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 128,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,048 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 242,17 USD je Boeing-Aktie aus.

Boeing veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,33 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 22,75 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 16,87 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Boeing am 22.10.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -1,992 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor einem Jahr abgeworfen

Boeing-Aktie steigt: Boeing nähert sich offenbar Großauftrag aus China

Boeing-Aktie sinkt: Flug nach Korfu muss wegen Störung an Triebwerk mit Flammen unterbrochen werden