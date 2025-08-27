Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verteidigt Stellung am Abend

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 235,76 USD.

Mit einem Kurs von 235,76 USD zeigte sich die Boeing-Aktie im New York-Handel um 20:06 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 237,32 USD. Bei 234,50 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 235,85 USD. Bisher wurden via New York 339.996 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,90 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 128,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 45,32 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 242,17 USD.

Am 29.07.2025 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,75 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,87 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,992 USD je Boeing-Aktie stehen.

