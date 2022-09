Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag nahezu unverändert

Die Boeing-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 133,38 EUR. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 133,38 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 133,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 133,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40 Boeing-Aktien.

Am 16.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Am 14.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 108,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 22,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 236,00 USD.

Am 27.07.2022 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,40 USD erwirtschaftet worden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.681,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.998,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 26.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --1,484 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie im Minus: Boeing wird sich mit Börsenaufsicht über 200 Millionen Dollar Strafe einig

Boeing-Aktie auf Verkaufszetteln: Boeing liefert im August 35 Verkehrsflugzeuge aus

Aktien gefragt: Air India expandiert wieder - 30 neue Flieger von Airbus und Boeing

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com