Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag freundlich

Das Papier von Boeing legte um 11:57 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,2 Prozent auf 204,45 EUR. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 204,70 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 202,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.660 Boeing-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2022 bei 165,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 19,16 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 251,00 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.104,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.956,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -6,103 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

