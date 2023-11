Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag gefragt

Kurs der Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Boeing legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 220,47 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 220,47 USD. Die Boeing-Aktie legte bis auf 222,30 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 222,14 USD. Zuletzt wechselten via New York 209.693 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 243,02 USD erreichte der Titel am 02.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 9,28 Prozent niedriger. Am 29.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 171,71 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,12 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 251,00 USD.

Boeing ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -6,18 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.104,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.956,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

2023 dürfte Boeing einen Verlust von -6,103 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.



