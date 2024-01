Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing steigt am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 191,50 EUR zu.

Um 12:00 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 191,50 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 192,40 EUR. Mit einem Wert von 192,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 5.482 Aktien.

Am 15.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 243,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 21,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 167,00 EUR am 26.10.2023. Mit einem Kursverlust von 12,79 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 274,13 USD an.

Am 25.10.2023 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 18.104,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.980,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 9,39 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -5,958 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

