Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 204,30 USD ab.

Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 204,30 USD nach. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 204,28 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 205,53 USD. Zuletzt wurden via New York 174.962 Boeing-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,54 USD. Dieser Kurs wurde am 22.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 176,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 274,13 USD angegeben.

Am 25.10.2023 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,26 USD gegenüber -1,75 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 18.104,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19.980,00 USD umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -5,958 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

