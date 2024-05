Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich Boeing

Die Aktie von Boeing zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Boeing-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 175,15 USD.

Die Boeing-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 175,15 USD an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 175,50 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 173,60 USD. Bei 173,61 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 110.655 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 267,54 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 34,53 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.04.2024 bei 159,71 USD. Abschläge von 8,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 248,29 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 24.04.2024 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,56 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,69 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 16,57 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,92 Mrd. USD umgesetzt worden.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,686 USD einfahren.

