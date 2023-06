Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verteuert sich am Mittag

Blick auf Boeing-Kurs

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 194,28 EUR.

Um 11:36 Uhr sprang die Boeing-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 194,28 EUR zu. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 194,52 EUR an. Bei 193,50 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 364 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 208,00 EUR erreichte der Titel am 12.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 6,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 36,76 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 241,20 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 26.04.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 17.921,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.991,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,562 USD je Aktie aus.

