Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag im Plus

Boeing im Blick

Die Aktie von Boeing zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 212,65 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 212,65 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 212,65 USD. Mit einem Wert von 210,79 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 66.140 Boeing-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 223,86 USD. Dieser Kurs wurde am 17.06.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 5,27 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2022 auf bis zu 120,99 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 75,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 241,20 USD je Boeing-Aktie aus.

Boeing gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,27 USD gegenüber -2,75 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 17.921,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 28,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.991,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,562 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

NYSE-Titel Boeing-Aktie gibt ab: Boeing erwartet binnen zwei Jahrzehnten Verdopplung der Flugzeugflotte

SAFRAN-Aktie mit Verlusten: SAFRAN-Chef glaubt an lange andauernden Teilemangel