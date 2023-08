Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagmittag im Minus

Blick auf Boeing-Kurs

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 209,50 EUR.

Um 12:03 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 209,50 EUR. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 208,00 EUR ab. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 210,50 EUR. Bisher wurden heute 1.323 Boeing-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 221,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 5,63 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 122,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,36 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 240,17 USD für die Boeing-Aktie.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,82 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.751,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 16.681,00 USD eingefahren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,064 USD je Boeing-Aktie.

