Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Boeing zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 228,34 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 228,34 USD. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 228,43 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 225,88 USD. Bisher wurden via New York 76.335 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2023 auf bis zu 243,02 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,43 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2022 bei 120,99 USD. Abschläge von 47,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 240,17 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,82 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,37 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.751,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 16.681,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,064 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

