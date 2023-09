Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 191,86 USD.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 191,86 USD zu. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 192,95 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 192,00 USD. Zuletzt wechselten 94.444 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 243,02 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 120,99 USD fiel das Papier am 01.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 244,33 USD für die Boeing-Aktie.

Boeing ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,37 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 19.751,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.681,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,354 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Gewinne in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Gewinne

Handel in New York: So steht der Dow Jones aktuell

Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Mittag in Grün