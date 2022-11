Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagvormittag in Rot

Die Boeing-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr um 1,3 Prozent auf 165,22 EUR nach. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 165,22 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 165,22 EUR.

Am 18.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 201,20 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,88 Prozent hinzugewinnen. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 109,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 50,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 204,17 USD angegeben.

Am 26.10.2022 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -6,18 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,60 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent auf 15.956,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.278,00 USD in den Büchern gestanden.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -7,834 USD je Aktie aus.

