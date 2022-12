Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 176,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 174,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 177,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.733 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,52 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 209,17 USD an.

Am 26.10.2022 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS lag bei -6,18 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,60 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 15.956,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.278,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,44 Prozent gesteigert.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2022 einen Verlust in Höhe von -7,934 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

