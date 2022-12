Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verliert am Vormittag

Um 09:22 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 177,02 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 177,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 177,02 EUR. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 38 Aktien.

Am 18.01.2022 markierte das Papier bei 202,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 12,37 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,76 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,76 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 209,17 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 26.10.2022 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -6,18 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,60 USD erwirtschaftet worden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.956,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.278,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2023 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2022 einen Verlust in Höhe von -7,934 USD je Aktie ausweisen dürften.

