Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Boeing zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 261,30 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 261,30 USD. Die Boeing-Aktie legte bis auf 261,75 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 260,67 USD. Bisher wurden via New York 76.943 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 267,54 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 2,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 176,25 USD am 26.10.2023. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 48,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 267,88 USD.

Am 25.10.2023 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -3,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -6,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.104,00 USD – ein Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 15.956,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 -6,094 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

