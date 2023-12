Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gibt am Freitagvormittag nach

Blick auf Boeing-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 260,13 USD ab.

Die Boeing-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 260,13 USD. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 259,77 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 259,77 USD. Bisher wurden heute 1.289 Boeing-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,14 USD. Dieser Kurs wurde am 22.12.2023 erreicht. 2,31 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 176,59 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 32,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 267,88 USD.

Am 25.10.2023 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -6,18 USD in den Büchern gestanden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.104,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.956,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,094 USD je Boeing-Aktie.

