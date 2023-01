Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag schwächer

Um 04:22 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 192,16 EUR. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 191,30 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 193,02 EUR. Zuletzt wechselten 1.386 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 13.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 3,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 108,76 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 233,17 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -7,69 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 19.980,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 14.793,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Boeing am 26.04.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Boeing-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 31.01.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Gewinn in Höhe von 0,168 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie dreht an der NYSE ins Plus: Boeing 2022 mit viertem Verlustjahr in Folge

Ausblick: Boeing gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Börse Frankfurt: DAX geht freundlich aus der Montagssitzung - 15.000er-Marke hält

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com