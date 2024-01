Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 201,30 USD ab.

Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 201,30 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 200,87 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 203,65 USD. Bisher wurden heute 269.831 Boeing-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,54 USD. Dieser Kurs wurde am 22.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 176,25 USD am 26.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 274,13 USD.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -1,75 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,39 Prozent zurück. Hier wurden 18.104,00 USD gegenüber 19.980,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 -5,967 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

