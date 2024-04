Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gibt am Dienstagnachmittag ab

Boeing im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 172,53 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Boeing-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 172,53 USD abwärts. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 171,36 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 171,49 USD. Bisher wurden heute 161.367 Boeing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 267,54 USD. Gewinne von 55,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.04.2024 (159,71 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 7,43 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 251,86 USD.

Boeing ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,56 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,54 Prozent auf 16,57 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,92 Mrd. USD gelegen.

Die Boeing-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Gewinn von 0,107 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain

Gewinne in New York: Dow Jones nachmittags mit Kursplus

Optimismus in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag fester