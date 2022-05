Boeing Aktie News: Boeing reagiert am Mittag positiv

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 30.05.2022 12:22:00 Uhr 2,2 Prozent auf 125,26 EUR. Bei 125,50 EUR erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 124,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.460 Boeing-Aktien.

Am 03.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 211,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,78 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 109,60 EUR am 24.05.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 257,86 USD aus.

Am 27.04.2022 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -1,53 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13.991,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15.217,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Boeing-Bilanz für Q2 2022 wird am 27.07.2022 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,71 USD je Boeing-Aktie.

