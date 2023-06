Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 210,41 USD.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 210,41 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 209,41 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 213,14 USD. Zuletzt wechselten via New York 104.857 Boeing-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 223,86 USD. Mit einem Zuwachs von 6,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 120,99 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 241,20 USD an.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,75 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 17.921,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.991,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 28,09 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -1,562 USD je Aktie ausweisen dürften.

