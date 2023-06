Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag in Grün

Boeing im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Boeing. Im AMEX-Handel gewannen die Boeing-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Boeing-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 211,73 USD. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 212,50 USD zu. Bei 212,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 1.985 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 13.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 223,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,65 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,99 USD ab. Mit einem Kursverlust von 42,86 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 241,20 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 26.04.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -2,75 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 17.921,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.991,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 28,09 Prozent gesteigert.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,562 USD je Boeing-Aktie.

