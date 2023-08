Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochmittag leichter

Boeing im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 208,05 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Boeing gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 208,05 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 207,20 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 209,00 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 526 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 220,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 123,02 EUR. Abschläge von 40,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 240,17 USD.

Boeing veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,82 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,37 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 19.751,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.681,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet.

2023 dürfte Boeing einen Verlust von -2,064 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Boeing abgeworfen

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Boeing-Aktie an der NYSE stark: Boeing plant Neustart der 737-Max-Auslieferungen nach China