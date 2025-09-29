DAX23.878 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.155 -0,4%Nas22.551 -0,2%Bitcoin96.582 -0,9%Euro1,1735 +0,1%Öl67,03 -0,9%Gold3.838 +0,1%
US-Shutdown droht: DAX in Grün -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus
Electro Optic Systems-Aktie im Höhenflug: "Atlas Space Control" präsentiert
Boeing im Fokus

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagnachmittag im Minusbereich

30.09.25 16:10 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 215,78 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
182,42 EUR -1,60 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 215,78 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 215,56 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 216,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 143.040 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 12,42 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 40,25 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 238,83 USD.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,87 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,75 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,982 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Boeing BuyUBS AG
29.09.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
mehr Analysen