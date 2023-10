Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Montagmittag südwärts

Kurs der Boeing

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 169,48 EUR.

Der Boeing-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:01 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 169,48 EUR. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 169,32 EUR nach. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 169,96 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.471 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 221,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 23,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 29.10.2022 Kursverluste bis auf 138,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,57 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 245,86 USD.

Boeing veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,18 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent auf 18.104,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.956,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -5,591 USD je Aktie aus.

