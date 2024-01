Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing fällt am Mittwochvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 200,29 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 22:15 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der AMEX-Sitzung um 2,4 Prozent auf 200,29 USD ab. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 199,32 USD. Mit einem Wert von 203,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 53.713 Boeing-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,14 USD. Dieser Kurs wurde am 22.12.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 32,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 176,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,83 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 274,13 USD für die Boeing-Aktie aus.

Boeing veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 18.104,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.980,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -5,967 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen

NYSE-Titel Boeing-Aktie niedriger: Antrag auf Sicherheitsausnahme für 737-7 Max zurückgezogen

Pluszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester