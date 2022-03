Boeing Aktie News: Anleger schicken Boeing ins Plus

Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 175,00 EUR. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 175,00 EUR an. Mit einem Wert von 173,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 184 Boeing-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 220,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.04.2021 erreicht. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 151,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 273,14 USD. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Gewinn von 6,91 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

The Boeing Company ist mit Kunden in mehr als 150 Ländern eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette des Konzerns gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen wie den Modellen 747, 767, 777, 787 (zivile Großraumflugzeuge), F/A-18E/F Super Hornet, F-15E Strike Eagle (Kampfflugzeuge), C-17 Globemaster (militärisches Transportflugzeug), A160 Hummingbird (unbemannter Aufklärungshubschrauber), AH-64 Apache, CH-47 Chinook (militärische Hubschrauber) auch Raketen, Weltraumraketen, Satelliten, integrierte Verteidigungssysteme, Komponenten und Dienstleistungen für die bemannte Raumfahrt, hoch entwickelte Informations- und Kommunikationssysteme sowie Finanzdienstleistungen. Als Servicepartner der NASA betreibt Boeing die Internationale Raumstation ISS.

Boeing-Aktie im Plus: Ehemaliger Chef-Testpilot der Boeing 737 Max entlastet - Wrackteile in China gefunden

Boeing-Aktie tiefer: Arbeiten an Boeing 737-Absturzstelle in China wegen schlechter Wetterlage unterbrochen - Blackbox gefunden

Boeing-Aktie im Plus: Suche nach Überlebenden nach Absturz bisher ohne Erfolg

