Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 168,01 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 168,01 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 166,85 USD. Bei 170,65 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 223.967 Boeing-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (196,93 USD) erklomm das Papier am 01.08.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 14,69 Prozent niedriger. Bei 137,07 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,42 Prozent.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,077 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 210,00 USD.

Boeing ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,46 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,24 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 30,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 23.04.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,104 USD je Boeing-Aktie.

