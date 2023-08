Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag höher

So bewegt sich Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Boeing-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 210,55 EUR.

Die Boeing-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:54 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 210,55 EUR. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 211,00 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 209,60 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 711 Boeing-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 5,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 122,86 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 41,65 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 240,17 USD angegeben.

Am 26.07.2023 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,82 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 19.751,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.681,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Boeing wird am 25.10.2023 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,064 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Airbus-Aktie gewinnt: Airbus eröffnet neue Produktionshalle im Hamburger Werk

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Boeing abgeworfen

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick