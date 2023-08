Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing schiebt sich am Vormittag vor

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 228,87 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,6 Prozent auf 228,87 USD zu. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 230,25 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 229,49 USD. Zuletzt wechselten 6.840 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,00 USD an. 5,74 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,99 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 89,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 240,17 USD.

Boeing ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.751,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 16.681,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Boeing am 25.10.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -2,064 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Airbus-Aktie gewinnt: Airbus eröffnet neue Produktionshalle im Hamburger Werk

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Boeing abgeworfen

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick