Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 143,64 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 143,64 EUR. Bei 143,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 296 Boeing-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 206,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.11.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 30,47 Prozent Luft nach oben. Am 14.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 108,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 204,40 USD aus.

Am 26.10.2022 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS lag bei -6,18 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,60 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 15.956,00 USD gegenüber 15.278,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 25.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -5,684 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

SAFRAN-Aktie im Plus: SAFRAN rechnet für das laufende Jahr mit mehr Umsatz

Southwest-Aktie steigt dennoch: Teures Kerosin reduziert Gewinn von Southwest Airlines

Boeing-Aktie sackt heftig ab: Weiterer Milliardenverlust bei Boeing - Auftrag von Alaska Airlines erhalten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com