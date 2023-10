Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zieht am Nachmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 183,38 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 183,38 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 183,99 USD. Bei 183,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 160.990 Boeing-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (243,02 USD) erklomm das Papier am 02.08.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 32,52 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,53 USD am 01.11.2022. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 23,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 245,86 USD.

Boeing ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,18 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.104,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.956,00 USD in den Büchern gestanden.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -5,630 USD je Aktie ausweisen dürften.

