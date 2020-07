Boeing enttäuscht mit Verlust - Cashflow liegt über Erwartungen

Von Tomi Kilgore

CHICAGO (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Boeing hat im zweiten Quartal einen größeren Verlust geschrieben als am Markt erwartet und auch mit seinem Umsatz in der Verkehrsflugzeugsparte enttäuscht. Neben dem weiter bestehenden Flugverbot für den Problemflieger 737 Max belastete auch die Corona-Krise die Bilanz. Der freie Cashflow rutschte allerdings nicht ganz so tief ins Minus wie befürchtet, was die Boeing-Aktie im vorbörslichen US-Handel am Mittwoch um 1,3 Prozent steigen lässt.

In Reaktion auf den starken Rückgang der Nachfrage nach Verkehrsmaschinen infolge der Covid-19-Pandemie ergreift das Unternehmen verschiedene Maßnahmen und fährt unter anderem die Produktion einiger Modelle zurück. Zudem sollen Arbeitsplätze abgebaut werden.

Der Nettoverlust verringerte sich auf 2,38 Milliarden US-Dollar oder 4,20 Dollar je Aktie, von 2,94 Milliarden oder 5,21 Dollar je Anteil im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Einmaleffekte verringerte sich der Kernverlust pro Aktie von 5,82 auf 4,79 Dollar, lag damit jedoch wesentlich höher als Analysten in einem von Factset erhobenen Konsens mit 2,57 Dollar erwartet haben. Der Umsatz ging um 25 Prozent auf 11,81 Milliarden Dollar zurück, übertraf damit aber ebenfalls den Factset-Konsens von 12,95 Milliarden.

Der Umsatz der Verkehrsflugzeugsparte brach um 65 Prozent auf 1,63 Milliarden Dollar ein und verfehlte damit die Konsensschätzung von 2,91 Milliarden, während der Umsatz im Rüstungs-, Raumfahrt- und Sicherheitsgeschäft bei 6,59 Milliarden Dollar nahezu stagniert. Hier hatten die Marktbeobachter mit 6,62 Milliarden Dollar etwas mehr erwartet. Die Einnahmen im Bereich Globale Dienstleistungen fielen um 23 Prozent auf 3,49 Milliarden und lagen damit unter den Erwartungen von 3,68 Milliarden Dollar.

Der freie Cashflow rutschte auf minus 5,63 Milliarden Dollar ab, von minus 1 Milliarde in Vorjahresquartal. Analysten hatten im Konsens jedoch mit einem höheren Minus von 6,67 Milliarden Dollar gerechnet.

Boeing kündigte an, die Produktionsrate für die 787 im kommenden Jahr auf sechs Maschinen pro Monat zu senken, gegenüber der früheren Planung einer schrittweisen Reduzierung auf sieben Stück pro Monat im Jahr 2022 von zehn Ende 2020. Die Produktionsrate für Flugzeuge des Typs 777 und 777x wurde von drei auf zwei pro Monat gesenkt. Die Fertigung der 737 dagegen dürfte bis Anfang 2022 allmählich auf 31 pro Monat ansteigen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2020 08:18 ET (12:18 GMT)