Boeing erhält Auftrag von US-Luftwaffe über 14 Milliarden Dollar

Von Stephen Nakrosis

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Luftwaffe hat Boeing einen Vertrag zur Modifikation, Modernisierung und Erprobung von Waffensystemen an B-1- und B-52-Bombern erteilt. Der Vertrag über 14,3 Milliarden Dollar, der vom Pentagon veröffentlicht wurde, sieht vor, dass Boeing die Systeme modernisiert, um "die Letalität zu erhöhen, die Überlebensfähigkeit zu verbessern, die Unterstützungsfähigkeit zu steigern und die Reaktionsfähigkeit zu erhöhen", erklärte das Pentagon. Die Arbeiten werden in Oklahoma City - mit einer voraussichtlichen Fertigstellung am 11. April 2029 - durchgeführt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2019 05:39 ET (09:39 GMT)